Защитник «Барыса» Королев назвал причины поражения от «Салавата Юлаева»

Защитник «Барыса» Артем Королев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:7).

— Было много нелепых удалений, в том числе моих, со шлемом, первый раз с такой ситуацией столкнулся. Был возмущен чуть-чуть.

— Если бы не удаления, то счет был бы другим?

— Да, соперник много забил в большинстве. Удаления и повлияли.

— У вас первая игра после долгой паузы. Когда узнали, что будете играть?

— Буквально сегодня сказали, что буду играть. Как всегда настраивался, старался.

— Не было волнения из-за игры после долгой паузы?

— Волнение всегда присутствует, это нормально. Я к этому хорошо отношусь.

— Кого можете отметить из команды соперника? Персонально Ремпала разбирали?

— Конечно, разбирали большинство соперника, но соперник нашел лазейки и забил.

— Если сравнивать матч в Астане и сегодняшний, кажется, что команда дома как-то агрессивнее играет?

— Да не знаю. Сегодня удаления были не очень хорошие, которые и повлияли на исход матча. Что дома, что здесь, у нас один настрой всегда — выигрывать.

«Барыс» (27 очков) занимает 10-е место в Восточной конференции.

София Митченкова