10:10 | Хоккей — КХЛ

Защитник "Барыса" Дитц пропустит пятый матч с "Авангардом" из-за дисквалификации

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Защитника "Барыса" Даррен Дитц не сыграет в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда", сообщает официальный Твиттер лиги.

Он был дисквалифицирован. К записи прикреплено видео нарушения, за которое был наказан хоккеист.

Матч "Барыс" - "Авангард" начнется в 14.00 по московскому времени.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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