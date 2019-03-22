Защитник "Барыса" Дитц пропустит пятый матч с "Авангардом" из-за дисквалификации

Защитника "Барыса" Даррен Дитц не сыграет в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда", сообщает официальный Твиттер лиги.
Он был дисквалифицирован. К записи прикреплено видео нарушения, за которое был наказан хоккеист.
Матч "Барыс" - "Авангард" начнется в 14.00 по московскому времени.
Защитник "Барыса" Даррен Диц пропустит 5-ю игру серии с "Авангардом" из-за дисквалификации. #КубокГагарина pic.twitter.com/l9L3SwxD6s– КХЛ (@khl) 22 марта 2019 г.
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