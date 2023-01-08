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Сегодня, 11:54

Защитник «Барыса» Грант сделал покер в матче с «Адмиралом»

Мария Гусева
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Защитник «Барыса» Алекс Грант сделал покер в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Игрок забросил четыре шайбы подряд. В этой встрече Грант забил больше голов, чем ранее в сезоне в целом. У него стало 16 (7+9) очков в 30 играх.

33-летний канадец перешел в «Барыс» из СКА в ноябре 2022 года в результате обмена на денежную компенсацию.

После второго периода «Барыс» обыгрывает «Адмирал» со счетом 4:1.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
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