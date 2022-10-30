Защитник «Барыса» Бигра помещен в список отказов

Защитник «Барыса» Крис Бигра переведен в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 27-летний канадец провел в составе «Барыса» в регулярном емпионате КХЛ 23 матча, в которых отметился 1 результативной передачей при показателе полезности «минус 8».

Ранее главный тренер клуба Андрей Скабелка сказал о большом количестве «пассажиров» в составе казахстанского клуба, подводя итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:5)