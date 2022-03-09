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Сегодня, 22:10

Защитник «Барыса» Бекетаев: «От дебюта положительные впечатления, но результат матча расстраивает»

Защитник «Барыса» Бекетаев поделился эмоциями от дебюта в КХЛ
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев поделился эмоциями после дебютной игры в КХЛ. 9 марта казахстанский клуб проиграл «Металлургу» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 (1:3).

«От дебюта, конечно, положительные впечатления. Но результат матча расстраивает. Расстраивает, что это — первая и единственная моя игра в этом сезоне. Но это — большой опыт и стимул работать еще больше дальше. Как ощущения в КХЛ? Хорошая игра, высокие скорости. Подстраиваешься быстро, в игре об этом даже думать некогда. Нужно играть, бежать, биться. Сегодня вышел абсолютно спокойно, наверное, себя подготовил психологически. Знал, что не было времени на мандраж. Партнеры помогли, вратарь выручал. Хорошо, что первые смены получились удачными», — приводит слова хоккеиста официальный сайт КХЛ.

Казахстанский клуб уступил в серии со счетом 1-4. «Магнитка» вышла в полуфинал Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/09/497030.html
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
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0 - 0
1 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
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2. Динамо М - Северсталь
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4. Северсталь - Динамо М
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6. Северсталь - Динамо М
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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5. Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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2 - 5
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
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4. Локомотив - ЦСКА
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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9.03 17:00
Металлург – Барыс
 3 : 1
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