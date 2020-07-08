Защитник Балдаев покинул «Северсталь»
«Северсталь» объявила об уходе защитника Виктора Балдаева. Контракт с 25-летним хоккеистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт команды из Череповца.
В «Северсталь» Балдаев перешел в прошлое межсезонье. На счету защитника 22 матча и 3 очка (1+2) в КХЛ. Показатель полезности «минус 4».
Виктор Балдаев: «Верю в «Северсталь» и желаю ребятам удачи в будущем сезоне!» Виктор Балдаев покидает Череповец. Клуб и защитник расторгли контракт по соглашению сторон. «Сезон не был простым. Взлёты, неудачи... Но всегда приятно видеть, что болельщики были с нами. Огромное спасибо им за поддержку! В Череповце крутые болельщики, и хоккеисты на льду это ощущают. Верю в «Северсталь» и желаю ребятам удачи в будущем сезоне!», — рассказал Балдаев. Напоминаем, что Виктор Балдаев пополнил состав череповчан в прошлое межсезонье. Всего за «Северсталь» защитник провёл 22 игры, набрав 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-4». Хоккейный клуб благодарит игрока за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
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