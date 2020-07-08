Защитник Балдаев покинул «Северсталь»

«Северсталь» объявила об уходе защитника Виктора Балдаева. Контракт с 25-летним хоккеистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт команды из Череповца.

В «Северсталь» Балдаев перешел в прошлое межсезонье. На счету защитника 22 матча и 3 очка (1+2) в КХЛ. Показатель полезности «минус 4».