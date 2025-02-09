Защитник «Автомобилиста» Воробьев — о крупных покупках: «Квартира в Москве в ипотеку. Сразу не смог купить»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о крупных покупках.

— У тебя в «Автомобилисте» первый по-настоящему большой контракт. Твоя самая серьезная покупка?

— Квартира в Москве в ипотеку. Сразу не смог купить.

— Были какие-то еще покупки?

— Часов у меня нет. Машину себе и жене купил. Но это никакой не «Мерседес» — обычный «Вольво». Считаю себя семейным человеком, стараюсь грамотно тратить деньги. Из дорогого купил себе пуховик Canada Goose. По нынешним меркам супердорогая вещь.

— Брендовые вещи есть?

— Ну кроссовки есть какие-то. Не скажу, что я по брендам убиваюсь. Штаны мне Кертис Волк из Канады привозил. У меня шапка одна и та же семь лет. Муж сестры моей жены как-то один раз оставил, а я ее отжал. Обычная серая шапка.

— Удивительно читать новость про то, что у Смолова украли часы за 8 миллионов рублей?

— Товарищ мне рассказывал лет пять назад, что купил часы за 1,2 миллиона рублей, а терминал не работал. Банкомат ему выдал тысячными купюрами, он с пачкой этой забежал. Дороже миллиона рублей никто из моих друзей ничего не покупал. Это же почти квартира! Ну что тебе эти часы — походил, посверкал. Не вижу смысла, — сказал Воробьев «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний защитник набрал 6 (0+6) очков в 51 матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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