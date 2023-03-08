Защитник «Автомобилиста» Василевский: «Нам нужна была победа над «Металлургом»
Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский после победы над «Металлургом» (4:0, 2-2) в четвертом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина отметил настрой команды на эту встречу.
«Нам все равно нужна была победа, не хотелось ехать домой с поражениями, — приводит Metaratings.ru слова Василевского. — Не думали о том, что позади, это уже история. Серьезно готовились, был хороший настрой, выходили играть только на победу. Сегодня была одна команда, сыграли цельно, все друг другу помогали. В принципе, и в прошлых матчах все это было, но чуть-чуть не везло в овертаймах. А сегодня удача повернулась к нам лицом — забили свои голы и довели игру до победы».
Пятая игра серии пройдет в Екатеринбурге 10 марта.
«Ждем матча и поддержки наших болельщиков. Уверен на сто процентов, что будет полная арена. Ожидаем аншлаг, все будут болеть, поддерживать нас, а мы будем выходить и биться за победу», — подчеркнул Василевский.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9