Защитник «Автомобилиста» Ишимников: «Всегда приятно начинать плей-офф дома»

Защитник «Автомобилиста» Никита Ишимников в комментарии для «СЭ» поделился мнением о турнирном положении команды в FONBET чемпионате КХЛ.

«Дома начинать всегда приятно, учитывая, что у нас новая арена, много болельщиков приходят на игры, вмещаемость хорошая. А в целом по соперникам, я думаю, разницы особой нет, потому что первый раунд в любом случае будет с хорошей командой. Тяжело будет в любом случае, так что приятно только в плане домашних трибун», — сказал Ишимников «СЭ».

На данный момент «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции. В случае если уральцы не опустятся ниже, они начнут первый раунд плей-офф двумя домашними матчами.