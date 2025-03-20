Защитник «Автомобилиста» Ишимников: «Со СКА всегда непросто играть в плане скорости»

Защитник «Автомобилиста» Никита Ишимников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Я бы сказал, что все пошло так, раз смогли сравнять и выиграть. Просто вратарь у СКА тоже хороший. И так много создавали моментов. С завершением чуть-чуть поначалу не шло, а потом свое забили, так что отлично, — начал Ишимников.

— Как оценишь уровень борьбы со стороны СКА?

— Со СКА всегда непросто играть в плане скорости. Быстрое давление, везде бегают, везде успевают. У них много гибридов при раскатах, нападающие быстрые. Вот в этом плане только тяжело, наверное. Ну, а так, в целом, нормально, — сказал Ишимников «СЭ».

«Автомобилист» (87 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (80) идет шестым на «Западе».