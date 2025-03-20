Защитник «Автомобилиста» Ишимников: «Со СКА всегда непросто играть в плане скорости»
Защитник «Автомобилиста» Никита Ишимников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Я бы сказал, что все пошло так, раз смогли сравнять и выиграть. Просто вратарь у СКА тоже хороший. И так много создавали моментов. С завершением чуть-чуть поначалу не шло, а потом свое забили, так что отлично, — начал Ишимников.
— Как оценишь уровень борьбы со стороны СКА?
— Со СКА всегда непросто играть в плане скорости. Быстрое давление, везде бегают, везде успевают. У них много гибридов при раскатах, нападающие быстрые. Вот в этом плане только тяжело, наверное. Ну, а так, в целом, нормально, — сказал Ишимников «СЭ».
«Автомобилист» (87 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (80) идет шестым на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -