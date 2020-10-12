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Защитник «Автомобилиста» Геноуэй дисквалифицирован на один матч

15:53
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

«На основании представленных материалов принято решение:

1. Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Чарлза Геноуэя по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

2. Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Лукаша Седлака по п.1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/12/474242.html

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