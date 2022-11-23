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Сегодня, 19:28

Защитник «Автомобилиста» Эберт сравнял счет в матче с «Трактором» за 0,016 секунды до конца третьего периода

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт отличился в самой концовке матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

Он отличился забил гол практически с финальной сиреной, но перевел игру в овертайм.

Шайба в ворота челябинцев влетела за 0,016 секунды до конца матча.

ХК Автомобилист
ХК Трактор
Ник Эберт
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