Защитник «Автомобилиста» Эберт сравнял счет в матче с «Трактором» за 0,016 секунды до конца третьего периода

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт отличился в самой концовке матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

Он отличился забил гол практически с финальной сиреной, но перевел игру в овертайм.

Шайба в ворота челябинцев влетела за 0,016 секунды до конца матча.