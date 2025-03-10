Хоккей
10 марта, 14:35

Защитник «Автомобилиста» Эберт поделился мнением об «УГМК Арене»

Даниил Аршавский

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт прокомментировал открытие «УГМК Арены» и оценил качество стадиона.

«Получилась очень красивая арена. Город давно заслуживал такой комплекс. Теперь на хоккей будет ходить еще больше людей, болеть за нас, веселиться и получать удовольствие. Крутое место, где будут не только хоккейные матчи, но и баскетбол, концерты популярных артистов», — цитирует Эберта Legalbet.ru.

Первый матч «Автомобилиста» на новой арене клуба состоится 10 марта — команда проведет встречу с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ. «УГМК Арена» вмещает 12 тысяч болельщиков.

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Ник Эберт
Популярное видео
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Автомобилист» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ онлайн

КХЛ назвала лучших игроков 26-й недели текущего сезона
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 28 10 60
2 Ак Барс 40 26 14 54
3 Авангард 37 25 12 53
4 Автомобилист 39 22 17 47
5 Нефтехимик 40 19 21 41
6 Трактор 40 17 23 39
7 Амур 40 16 24 38
8 Салават Юлаев 39 16 23 35
9 Барыс 41 14 27 34
10 Сибирь 40 15 25 34
11 Адмирал 38 12 26 31
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 25 16 54
2 Северсталь 39 26 13 53
3 Динамо Мн 37 24 13 53
4 Динамо М 39 25 14 52
5 Торпедо НН 38 23 15 50
6 СКА 37 20 17 45
7 Спартак 39 20 19 45
8 ЦСКА 40 18 22 43
9 Шанхай Дрэгонс 38 15 23 39
10 Сочи 36 10 26 26
11 Лада 38 11 27 25
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 10:00 Адмирал – Сибирь 2 : 3 ОТ
28.12 14:00 Нефтехимик – Торпедо НН - : -
28.12 14:00 Авангард – Лада - : -
28.12 14:30 Салават Юлаев – Северсталь - : -
28.12 17:00 ЦСКА – Спартак - : -
28.12 17:00 Сочи – СКА - : -
28.12 17:10 Динамо Мн – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

