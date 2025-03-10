Защитник «Автомобилиста» Эберт поделился мнением об «УГМК Арене»
Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт прокомментировал открытие «УГМК Арены» и оценил качество стадиона.
«Получилась очень красивая арена. Город давно заслуживал такой комплекс. Теперь на хоккей будет ходить еще больше людей, болеть за нас, веселиться и получать удовольствие. Крутое место, где будут не только хоккейные матчи, но и баскетбол, концерты популярных артистов», — цитирует Эберта Legalbet.ru.
Первый матч «Автомобилиста» на новой арене клуба состоится 10 марта — команда проведет встречу с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ. «УГМК Арена» вмещает 12 тысяч болельщиков.
Источник: Legalbet.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|28
|10
|60
|2
|Ак Барс
|40
|26
|14
|54
|3
|Авангард
|37
|25
|12
|53
|4
|Автомобилист
|39
|22
|17
|47
|5
|Нефтехимик
|40
|19
|21
|41
|6
|Трактор
|40
|17
|23
|39
|7
|Амур
|40
|16
|24
|38
|8
|Салават Юлаев
|39
|16
|23
|35
|9
|Барыс
|41
|14
|27
|34
|10
|Сибирь
|40
|15
|25
|34
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|41
|25
|16
|54
|2
|Северсталь
|39
|26
|13
|53
|3
|Динамо Мн
|37
|24
|13
|53
|4
|Динамо М
|39
|25
|14
|52
|5
|Торпедо НН
|38
|23
|15
|50
|6
|СКА
|37
|20
|17
|45
|7
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|8
|ЦСКА
|40
|18
|22
|43
|9
|Шанхай Дрэгонс
|38
|15
|23
|39
|10
|Сочи
|36
|10
|26
|26
|11
|Лада
|38
|11
|27
|25
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
|28.12
|10:00
|Адмирал – Сибирь
|2 : 3 ОТ
|28.12
|14:00
|Нефтехимик – Торпедо НН
|- : -
|28.12
|14:00
|Авангард – Лада
|- : -
|28.12
|14:30
|Салават Юлаев – Северсталь
|- : -
|28.12
|17:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|28.12
|17:00
|Сочи – СКА
|- : -
|28.12
|17:10
|Динамо Мн – Динамо М
|- : -
