Защитник «Автомобилиста» Эберт поделился мнением об «УГМК Арене»

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт прокомментировал открытие «УГМК Арены» и оценил качество стадиона.

«Получилась очень красивая арена. Город давно заслуживал такой комплекс. Теперь на хоккей будет ходить еще больше людей, болеть за нас, веселиться и получать удовольствие. Крутое место, где будут не только хоккейные матчи, но и баскетбол, концерты популярных артистов», — цитирует Эберта Legalbet.ru.

Первый матч «Автомобилиста» на новой арене клуба состоится 10 марта — команда проведет встречу с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ. «УГМК Арена» вмещает 12 тысяч болельщиков.