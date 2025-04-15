Защитник «Автомобилиста» Диц покинет КХЛ

Как стало известно «СЭ», защитник Даррен Диц в межсезонье покинет «Автомобилист».

Хоккеист продолжит карьеру в чемпионате Германии.

С 2017 по 2021 год Диц выступал за «Барыс», после чего перешел в ЦСКА. В мае 2024 года защитник был обменян в «Авангард». Омичи расторгли контракт с игроком в ноябре того же года, затем хоккеист отправился в «Автомобилист».

В сезоне-2024/25 Диц набрал 4 (1+3) очка в 18 играх за «Авангард» и 8 (0+8) в 31 матче за «Автомобилист» в FONBET Чемпионате КХЛ. В 7 встречах Кубка Гагарина-2025 в составе команды из Екатеринбурга он сделал 2 результативные передачи.