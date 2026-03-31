Бусыгин — о победе «Автомобилиста» над «Салаватом» в пятом матче: «За два периода сделали всю игру»

Защитник «Автомобилиста» Ярослав Бусыгин прокомментировал итоги пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (5:2).

— Порадовали болельщиков, много шайб забили — практически все получалось. К сожалению, пропустили два ненужных гола, в большинстве нельзя пропускать. А так, в начале игра очень хорошо складывалась. Практически за два периода сделали всю игру.

— Очень активно начали. Делал ли тренерский штаб акцент на этом?

— Нам отступать некуда, поэтому нужно побеждать в любом случае. Так что просто делали акцент на правильной игре.

— Насколько давит фактор того, что не осталось права на ошибку?

— Вообще не давит. Как тренер на прошлой пресс-конференции сказал, у нас, как у саперов, нет права на ошибку.

— Вновь получилась эмоциональная встреча. Насколько возможно оставить голову холодной при таком накале эмоций?

— Это плей-офф, здесь все средства хороши, поэтому все стычки, все провокации мы должны выигрывать, где-то отвечать сопернику, где-то грамотно играть — это приведет к результату.

«Салават Юлаев» ведет в серии против «Автомобилиста» со счетом 3-2. Шестой матч между командами пройдет 2 апреля в Уфе.

(Богдан Носиновский)