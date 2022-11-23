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Блэкер — о матче с «Трактором»: «Думаю, смогли переломить ход встречи за счет характера и физической подготовки»

Алина Савинова
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Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер рассказал, как команда готовилась к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).

«Готовились очень серьезно. Непростой соперник, плюс дерби. Мы знаем челябинцев хорошо, много с ними играем как в сезоне, так и летом. Ни о какой недооценке и речи не было, в Лиге нет проходных матчей, каждый соперник опасен и может обыграть тебя в отдельно взятой игре. Не думаю, что это был лучший наш матч, однако здорово, что мы нашли путь к победе», — приводит Metaratings.ru слова Блэкера.

Также он рассказал, за счет чего его команде удалось завершить встречу победой.

«Думаю, смогли переломить ход встречи за счет характера и физической подготовки. Продолжали мыслить позитивно и верить, что сможем вернуться. Можно сказать, что ноги сами бежали вперед. Конечно, гол Стефана помог, каждый гол важен. Команда показала, что может преодолевать трудности, играть слаженно, друг за друга. Такие победы еще больше сплачивают», — добавил хоккеист.

Гол Блэкера в овертайме принес «Автомобилисту» победу в этом матче.

Клуб из Екатеринбурга возглавил таблицу Востока, набрав 48 очков. Челябинская команда с 33 очками занимает 8-е место.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-avtomobilista-bleker-my-smogli-perelomit-khod-igry-s-traktorom-za-schyet-kharaktera-i-fi-1421334/
Джесси Блэкер
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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