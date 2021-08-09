Защитник «Автомобилиста» Блэкер получил травму лица

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер получил травму лица в матче на предсезонном турнире в Сочи. Игроку уже наложили несколько шов.

«Хоккей возвращается», — написал канадец под фотографией в сторис Instagram.

Напомним, что до перехода в «Автомобилист» Блэкер выступал за «Барыс» из Нур-Султана.