Защитник «Автомобилиста» Блэкер получил травму лица
15:48
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер получил травму лица в матче на предсезонном турнире в Сочи. Игроку уже наложили несколько шов.
«Хоккей возвращается», — написал канадец под фотографией в сторис Instagram.
Напомним, что до перехода в «Автомобилист» Блэкер выступал за «Барыс» из Нур-Султана.
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