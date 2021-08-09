Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Блэкер получил травму лица

15:48
Теги:

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер получил травму лица в матче на предсезонном турнире в Сочи. Игроку уже наложили несколько шов.

«Хоккей возвращается», — написал канадец под фотографией в сторис Instagram.

Напомним, что до перехода в «Автомобилист» Блэкер выступал за «Барыс» из Нур-Султана.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Израильтянка Ашрам отреагировала на скандальное судейство россиянок Авериных на Олимпиаде
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
«Тебе просто подарили судейки эту медальку». Как болельщики реагировали на скандал с сестрами Авериными и судейством на Олимпиаде
Трибуны свистели Роналду и скандировали «Месси!», а победу над «Ювентусом» принес Депай. У «Барселоны» первый трофей новой эпохи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд