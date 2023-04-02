Шарипзянов рассказал, как травма сказалась на его игре в первом матче серии с «Ак Барсом»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов в интервью «СЭ» после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3 ОТ) рассказал о своем восстановлении после травмы, полученной в серии с «Металлургом».
Шарипзянову тогда порезали коньком запястье.
— Я и в чемпионском сезоне играл каждый матч на обезболивающих. Хотелось помочь команде: с тренерами пришли к тому, что я готов выйти на лед. Я не играл во всю силу, думаю, и «Ак Барс» это заметил. Где-то не бросал, хотелось сыграть на партнера. С каждым днем самочувствие все лучше — швы затягиваются. Прошло 10 дней, наверное, этого пока недостаточно, но есть еще день до следующей игры.
— Говорят, что если бы порез был немного глубже, травма была бы намного серьезнее.
— Да, если бы было задето сухожилие, я бы не мог пальцами шевелить два-три месяца. В каком-то плане мне повезло.
— У команды, которая сравнивает счет и переводит игру в овертайм, обычно бывает психологическое преимущество. Почему не получилось этим воспользоваться?
— У нас было несколько моментов в начале овертайма, к сожалению, соперник смог реализовать свой шанс. Будем разбирать игру, свои ошибки, надеюсь, все получится в следующей игре.
— Может ли сказаться на исходе серии, что «Авангард» отдыхал больше, а «Ак Барс» летал во Владивосток?
— Все может быть. Мы много отдыхали, это не всегда хорошо для игрового тонуса. Слышал, что «Ак Барс» очень комфортно летал — наверное, перелеты на них не скажутся.
Второй матч серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится в понедельник, 3 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -