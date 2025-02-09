Чистяков: «При Буше в «Авангарде» стал атакующий рост»

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков поделился впечатлениями от выступлений омской команды под руководством Ги Буше.

«Что поменял в команде Ги Буше? Ему надо доказывать каждый день — и все, ты будешь играть. У нас все доказывают — не только я и Гуляев, поэтому они играют на данный момент. А так, в плане, у нас просто атакующий рост стал», — цитирует Чистякова Metaratings.ru.

Буше возглавил «Авангард» в ноябре 2024 года. Омичи заключили контракт с канадским специалистом до конца сезона-2025/26.

После 53 матчей «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками.