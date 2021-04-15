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Защитник «Авангарда» Каски рассказал о победном голе в серии с «Ак Барсом»

23:05
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Финский защитник «Авангарда» Оливер Каски подвел итоги седьмого матча финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (4:3 ОТ, 4-3).

— Играли две отличные команды, мы показали сегодня хороший характер, — сказал Каски. — Был плотный, сложный матч, придерживались с самого начла плана на игру, доводили шайбу до ворот. Главное доводить шайбу до вратаря и голы рано или поздно приходят.

В третьем периоде нам было уже нечего терять, понимали, что только на один гол отстаем и осознавали важность этой шайбы. Старались настраивать себя, что все-таки забьем.

В случае с первым голом я получил шайбу и зашел в зону. Знал, что соперник хорошо блокируют, они закрыли обзор вратарю, бросил и она залетела.

Второй гол — Толчинский на хорошей скорости вошел в зону, отдал Хохлачеву, он выдал потрясающий пас мне. Хотел быстро нанести бросок и выцеливал угол.

В овертайме нужно было просто верить в свою команду и бросать. Не надо много думать, надо играть как должен и стараться забить из любой точки. Так получилось, что нам быстро удалось в овертайме забить шайбы.

(Рустам Имамов)

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