Гуляев о задаче «Авангарда» на сезон: «С первого дня сборов поставлена цель — Кубок Гагарина»

Защитник омского «Авангарда» Михаил Гуляев в интервью «СЭ» рассказал о цели команды на сезон-2025/26.

— Есть ощущение, что «Авангард» в нынешней сборке способен пошуметь в ближайшем сезоне?

— Конечно. У нас с первого дня сборов поставлена цель — Кубок Гагарина. Другой цели нет. С каждым днем идем только вперед.

— Ги Буше сейчас помогает то, что в прошлом сезоне он уже понял российский хоккей?

— Да. Думаю, он уже адаптировался и понял смысл нашей лиги, в какой хоккей здесь играют. Мы отталкиваемся от себя, есть своя система, по которой работаем.

В сезоне-2024/25 «Авангард» занял шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступил «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии.