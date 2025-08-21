Гуляев — о Потуральски: «Мастеровитый игрок, здорово видит площадку»

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев в интервью «СЭ» рассказал о новичке омичей, нападающем Эндрю Потуральски.

— Расскажите о новичке «Авангарда» Эндрю Потуральски. Чем он хорош?

— У нас все игроки хорошие. Эндрю — мастеровитый игрок. Он здорово видит площадку, с броском, может найти хорошую передачу.

Потуральски перешел в «Авангард» в конце июля. 31-летний американец подписал контракт с клубом на один год.

В сезоне-2024/25 Потуральски набрал 73 (30+43) очка в 59 матчах за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ.