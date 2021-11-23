Защитник «Авангарда» Гончаров рассказал в стиле Лапенко о перелете на Дальний Восток. Видео

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров с юмором рассказал о перелете клуба на Дальний Восток.

Хоккеист, отвечая на вопросы, в своем рассказе говорил в стиле, похожем на стиль Антона Лапенко из шоу «Внутри Лапенко».

«Очень понравилось, классно, мне нравится. Чем занимался? Спал, потом сидел чуть-чуть и затем спал опять. Что смотрел? В окно два часа. Видел облака, а потом темно было. Видел Москву сначала, она достаточно большая. Как готовлюсь к предстоящему матчу? Готовлюсь, тренируюсь, катаюсь. Все нравится, все классно: лед скользкий, шайб много дали. Прохладно здесь, да, Хабаровск же», — сказал Гончаров.

32-летний Гончаров в этом сезоне провел 9 матчей. «Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции.