Защитник «Авангарда» Давыдов: «У нас чемпионский настрой»

Защитник «Авангарда» Тимофей Давыдов прокомментировал результат пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (2:5).

«Забил и забил. Самое главное, чтобы команда побеждала. Много пропустили, много удалений было ненужных. Готовимся на следующий матч. Поддержка от нападающих есть, просто надо разобрать игру и двигаться дальше.

Выплеснулись эмоционально? Думаю, не в этом дело. Просто сами не реализуем моменты, но даем их реализовывать сопернику. У нас чемпионский настрой", — приводит слова игрока сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестая встреча пройдет 28 марта в Балашихе.