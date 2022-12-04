Защитник «Авангарда» Шарипзянов: «Мы хотим плей-офф начать дома, да и надо догонять «Магнитку» с «Автомобилистом»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:1).
«Нормальная игра, единственное — этот гол в меньшинстве. Надо отлаживать этот компонент к плей-офф. Большинство сработало сегодня, забили важные голы, Грицюк — молодчик. Не то чтобы наконец-то забивает, но просто молодец, что бросает, отрабатывает в тех моментах, о которых мы разговаривали. Ваня Мирошниченко сегодня не так много смен сыграл, но для первого матча очень неплохо себя проявил. Да и другие наши молодые — Гуляев, Михайлов — красавцы. Нет, меня не удивило, что Мирошниченко провел два силовых приема в первой же смене. То, через что он прошел, говорит о его характере. У меня огромное уважение к нему, что он так быстро вернулся и добрался до КХЛ. Не хочу сглазить Демченко, но он очень часто тащит нас в те моменты, когда счет скользкий. Это придает уверенности, мы переходим в атаку и забиваем свои голы в том же большинстве. За турнирной таблицей, конечно, слежу. Мы хотим плей-офф начать дома, да и надо догонять «Магнитку» с «Автомобилистом», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Шарипзянова.
«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице Востока. «Трактор» с 33 очками в 39 встречах идет десятым.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|3 : 2 ОТ
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|5 : 1
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|1 : 2
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -