Защитник «Авангарда» Чистяков: «Во второй игре в Казани поняли, что отдых кончился, пора возвращаться в плей-офф»
Защитник «Авангарда» Семен Чистяков поделился впечатлениями от второго матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2).
«В первом периоде мне было тяжеловато в плане выносливости, немного потерял игровой ритм. А во втором и третьем было нормально — начал помогать команде. Мы хорошо отдохнули после прошлой серии, потом поработали. Немного подрастеряли игровой ритм. Со стороны видел, что ребятам тяжеловато было в первой игре, но вкатились. Давно не играли, не знали, как войти в игру быстрее.
Вторая игра в Казани была совершенно другая. Поняли, что пора возвращаться в плей-офф, отдых закончился. Сыграли здорово. Я в наших нападающих всегда уверен, так что меня не удивляет реализация моментов. Почему на тренировках не стреляют по девяткам? У них другая цель — ниже девяток. У нас нет задачи закрыть первое звено «Ак Барса». С каждым звеном соперника играем одинаково. Радулов выполняет свою работу, а мы не будем отступать от своей игры. Сложно ли не подаваться на его эмоции? Да нет, все нормально», — приводит Sport24 слова Чистякова.
Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 1-1. Третий матч состоится в Омске в среду, 5 апреля и начнется в 16.30 (мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|5.04
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -