Защитник «Авангарда» Бодров: «Переболел гриппом. Никакого коронавируса»
04:40
Защитник «Авангарда» Денис Бодров сказал, что пропустил почти месяц из-за гриппа. Он отметил, что коронавируса у него не было.
— Вы пропустили почти месяц. Что стряслось?
— Травмы у меня никакой не было, просто переболел гриппом.
— Точно гриппом?
— Да, никакого коронавируса (улыбается), — цитируют хоккеиста «Известия».
34-летний хоккеист в текущем сезоне провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1075038/pavel-gudkov-aleksei-fomin/perebolel-grippom-no-nikakogo-koronavirusa
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное