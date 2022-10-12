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12 октября, 11:57

Защитник «Авангарда» Белов назвал неожиданностью увольнение Рябыкина

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Защитник «Авангарда» Антон Белов прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды.

«Для всей команды это стало неожиданностью, звонили тренеру, хотели поддержать. Для всех, кто сомневается, поддерживала ли команда тренера, могу сказать, что две игры назад приз лучшему игроку — щит — мы вручили именно Дмитрию Анатольевичу. Без лишних слов, это и есть наше реальное к нему отношение», — приводит слова Белова Sport24.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.

Антон Белов (хоккей)
Хоккей
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
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