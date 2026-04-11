Сергеев покинет «Динамо». Главный претендент на защитника — СКА

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Артем Сергеев, с большой долей вероятности, покинет клуб.

По нашим данным, основным претендентом на хоккеиста является СКА, за который защитник играл в сезоне-2023/24.

Сергеев выступает за бело-голубых с 2024 года. В FONBET Чемпионате КХЛ сезона-2025/26 защитник провел 65 матчей и набрал 17 (3+14) очков. В плей-офф на счету 32-летнего хоккеиста четыре игры, в которых он отметился одной заброшенной шайбой.

В КХЛ Сергеев также играл за ЦСКА и «Салават Юлаев».

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