Сергеев покинет «Динамо». Главный претендент на защитника — СКА
Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Артем Сергеев, с большой долей вероятности, покинет клуб.
По нашим данным, основным претендентом на хоккеиста является СКА, за который защитник играл в сезоне-2023/24.
Сергеев выступает за бело-голубых с 2024 года. В FONBET Чемпионате КХЛ сезона-2025/26 защитник провел 65 матчей и набрал 17 (3+14) очков. В плей-офф на счету 32-летнего хоккеиста четыре игры, в которых он отметился одной заброшенной шайбой.
В КХЛ Сергеев также играл за ЦСКА и «Салават Юлаев».
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|18
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|11
|8
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|5
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|20
|11
|9
|24
|6
|Торпедо НН
|18
|11
|7
|24
|7
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|20
|8
|СКА
|18
|9
|9
|19
|9
|Динамо М
|21
|7
|14
|18
|10
|Сочи
|18
|5
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|Лада
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|2
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|26.10
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