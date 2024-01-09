Защитник «Амура» Ли получил перелом руки в матче с «Сибирью»

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о повреждении защитника хабаровчан Кэмерона Ли.

По словам Крамаря, восстановление 26-летнего канадца займет около 6 недель.

«Кэму Ли вчера очень не повезло. В рядовом, по сути, столкновении сошлись ряд факторов — и он получил перелом руки», — написал Крамарь в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне Ли набрал 13 (2+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ.