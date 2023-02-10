Канадский защитник «Амура» назвал борщ своим любимым блюдом
Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как проходила его адаптация в КХЛ.
— Как ваша жизнь в КХЛ? Недавно переподписали контракт.
— Все здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростертыми объятиями. Классный коллектив, дружный, веселый, появилось много друзей. Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне. Долгие перелеты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций. Любимое блюдо? Борщ, это определенно, — приводит слова игрока Metaratings.ru.
— Кто ваш любимый русский игрок?
— Это Овечкин, без сомнений. Ови в полном порядке.
— Побьет ли он рекорд Гретцки?
— Думаю, да, ему вполне по силам.
В нынешнем сезоне Ли провел 49 матчей в регулярном чемпионате, отметившись семью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. «Амур» после 61 матча с 64 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -