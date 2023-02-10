Канадский защитник «Амура» назвал борщ своим любимым блюдом

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как проходила его адаптация в КХЛ.

— Как ваша жизнь в КХЛ? Недавно переподписали контракт.

— Все здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростертыми объятиями. Классный коллектив, дружный, веселый, появилось много друзей. Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне. Долгие перелеты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций. Любимое блюдо? Борщ, это определенно, — приводит слова игрока Metaratings.ru.

— Кто ваш любимый русский игрок?

— Это Овечкин, без сомнений. Ови в полном порядке.

— Побьет ли он рекорд Гретцки?

— Думаю, да, ему вполне по силам.

В нынешнем сезоне Ли провел 49 матчей в регулярном чемпионате, отметившись семью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. «Амур» после 61 матча с 64 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.