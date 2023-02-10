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Сегодня, 10:01

Канадский защитник «Амура» назвал борщ своим любимым блюдом

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как проходила его адаптация в КХЛ.

— Как ваша жизнь в КХЛ? Недавно переподписали контракт.

— Все здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростертыми объятиями. Классный коллектив, дружный, веселый, появилось много друзей. Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне. Долгие перелеты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций. Любимое блюдо? Борщ, это определенно, — приводит слова игрока Metaratings.ru.

— Кто ваш любимый русский игрок?

— Это Овечкин, без сомнений. Ови в полном порядке.

— Побьет ли он рекорд Гретцки?

— Думаю, да, ему вполне по силам.

В нынешнем сезоне Ли провел 49 матчей в регулярном чемпионате, отметившись семью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. «Амур» после 61 матча с 64 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-amura-kemeron-li-lyubimoe-blyudo-v-rossii-borsh-eto-opredelyonno-226670/
Александр Овечкин
ХК Амур
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2 ЦСКА 61 38 23 84
3 Торпедо 61 39 22 83
4 Локомотив 62 37 25 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
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