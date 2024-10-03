Мищенко — о поражении от «Ак Барса» по буллитам: «Мартемьянов поздравил с заслуженным очком»

Защитник «Амура» Иван Мищенко подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:3 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Все помнят прошлый матч и хотят реабилитироваться. Чуть-чуть не хватило. Третий период можно было лучше сыграть. Но для нас сейчас каждое очко важно. Будем играть следующую игру на победу.

Такие матчи окрыляют, так скажем. Договорились сыграть попроще. Все в зону, побольше бросков — это принесло результат. Я понимал, что время кончается, и видел Алекса под воротами. Больше вариантов не было. Набросили и добили. Мартемьянов поздравил с заслуженным очком. Показали своей игрой, что можем играть и может быть еще лучше», — цитирует Мищенко Metaratings.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на 2-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе 7 баллов.