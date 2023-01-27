Защитник «Ак Барса» Журавлев заявил, что не разочарован уровнем АХЛ

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев поделился мнением об уровне АХЛ.

«Ни капли не разочарован. Там очень быстрый хоккей, все вперед, почти нет раскатов, шайбу получил — отдал вперед. Хороший там уровень, все бегут, у всех цель — НХЛ. У нас команда была среднего возраста. В коллективе чувствовал себя нормально, ребята старались со мной общаться. Понятно, что им тяжело было со мной говорить, так как у меня плохой английский», — приводит Sport24 слова Журавлева.

Также он отметил, что в «Колорадо» были очень интенсивные тренировки.

«Мы все успевали сделать за минут 50-час. Очень быстро. Мне было непривычно. Интенсивность другая. Но там все играют в три пары. Даже на тренировках обычно шесть защитников, редко когда бывает восемь. Для меня это было в новинку, потом привык», — добавил защитник.

22-летний Журавлев начал сезон-2022/23 в составе «Колорадо». Он принял участие в 14 встречах, в которых отдал один голевой пас.