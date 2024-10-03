Марченко — о победе над «Амуром»: «Яшкин делом доказывает свое лидерство»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко подвел итоги матча против «Амура» (3:2 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.

31-летний Яшкин забросил победный буллит своей команды.

«Яшкин доказывает делом свое лидерство. Не только хорошо играет в атаке, но и блокирует, хитует. Он лидер. Отлично иметь такого игрока в команде», — цитирует Марченко Metaratings.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на 2-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе 7 баллов.