Защитник «Ак Барса» Яруллин рассказал, чего ждет от предстоящего сезона КХЛ

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от предстоящего сезона после открытой тренировки казанцев.

— Тренировки достаточно интенсивные, все понимают, что времени особо нет, не разгуляешься, скоро уже сезон.

— То, что предсезонка стала короче — это плюс?

— Посмотрим, для нас это новый опыт.

— Удивила ли трансферная политика СКА в межсезонье?

— Нет, они в принципе каждое межсезонье шумят на рынке. Нас это нисколько не пугает.

Хоккеист является воспитанником казанского клуба. Контракт рассчитан конца сезона-2026/27.