Защитник «Ак Барса» Яруллин: «Хвала Аллаху, что мы вообще играем сейчас»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом» (3:4 ОТ, счет в серии — 3-4).

«Серия была одна из лучших в истории КХЛ. Очень жесткая упорная. За это мы и любим хоккей. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, всех ребят, они играли всем сердцем и пожелать «Авангарду» удачи в финале, — сказал Яруллин. — На этом поражении жизнь не заканчивается, хвала Аллаху, что мы вообще играем сейчас. Одно мгновение и мы вновь окажемся без нашего дела, как в прошлом году. Это в руках Всевышнего.

Нам помешала долгая пауза после серии с «Салаватом»? Не думаю. Мы же выходим на каждую игру выигрывать, и точно не думаем, что надо проиграть, чтобы паузы долгой не было. На мой взгляд это, наоборот, на пользу нам пошло, мы больше отдохнули, больше поработали. Получилось уже как получилось, но и не сказать, что серии с «Торпедо» и Уфой были простыми. Особенно с Уфой выложились эмоционально и физически. Потом было время восстановиться, так что не думаю, что итоги второго раунда сыграли свою роль сейчас».

(Рустам Имамов)