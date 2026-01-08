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Защитник «Ак Барса» Терехов поделился впечатлениями от победы над «Барысом»

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов в комментарии для «СЭ» подвел итоги победного матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Хороший матч, много моментов забили. Так в целом лучше двигались, много бросали.

— Капитан Алексей Марченко после прошлой игры отметил ваш прогресс. Чувствуете ли вы, что окончательно адаптировались к КХЛ?

— Я не видел, что он это говорил, но в любом случае приятно от него получать такие слова. Я просто играю, делаю свою работу, делаю, что говорят, и все.

— Несмотря на 77 бросков в створ от двух команд, шайб было заброшено немного. С чем, на ваш взгляд, связана такая низкая реализация моментов в этом матче?

— Реализация подкачала, хладнокровия не хватает.

— После травмы Никиты Лямкина вы уже третью игру проводите в звене с Константином Лучевниковым. Успели ли найти с ним взаимопонимание за это время? Какие отличия от игры со Степаном Фальковским?

— Да мне со всеми нормально играть, но с Константином Лучевниковым у нас более простая пара получается. С ним мы действуем от простого, больше в борт бросаем шайбу. Со Степаном Фальковским где-то больше играем в пас, играем в зоне атаки, можем больше взаимодействовать. А так, мне со всеми нравится играть.

— Недавно вас признали лучшим новичком недели в КХЛ. Насколько неожиданной для вас была эта награда?

— Я вообще сначала не понял, меня еще в прошлом сезоне признавали лучшим новичком, и я не понял сначала, с чего это, если я уже не новичок по сути. Ну, а так — приятно, конечно, но там особо-то не за что давать.

— В этом сезоне вы играете одновременно и за «Нефтяник», и за «Ак Барс». Насколько сильно различаются тренерские требования в этих командах?

— В ВХЛ, наверное, мне больше позволяют индивидуально играть. Здесь за любое неправильное действие могут сразу убрать из состава. В ВХЛ, может, есть у меня кредит доверия, в КХЛ такого нет.

В сезоне-2025/26 Терехов провел 9 матчей за «Ак Барс» и сделал 1 результативную передачу. Казанцы занимают второе место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 44 матчах.

(Раниль Хакимов)

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1 Металлург Мг 22 16 6 34
2 Барыс 21 12 9 25
3 Нефтехимик 21 11 10 25
4 Ак Барс 22 11 11 24
5 Автомобилист 20 10 10 22
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30.10 18:00 Лада – Авангард 3 : 2 ОТ
30.10 19:00 Северсталь – Спартак 1 : 5
30.10 19:00 Ак Барс – Амур 3 : 1
30.10 19:10 Динамо Мн – Трактор 3 : 2
30.10 19:30 Шанхай Дрэгонс – Барыс 2 : 4
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