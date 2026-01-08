Защитник «Ак Барса» Терехов поделился впечатлениями от победы над «Барысом»
Защитник «Ак Барса» Степан Терехов в комментарии для «СЭ» подвел итоги победного матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).
— Хороший матч, много моментов забили. Так в целом лучше двигались, много бросали.
— Капитан Алексей Марченко после прошлой игры отметил ваш прогресс. Чувствуете ли вы, что окончательно адаптировались к КХЛ?
— Я не видел, что он это говорил, но в любом случае приятно от него получать такие слова. Я просто играю, делаю свою работу, делаю, что говорят, и все.
— Несмотря на 77 бросков в створ от двух команд, шайб было заброшено немного. С чем, на ваш взгляд, связана такая низкая реализация моментов в этом матче?
— Реализация подкачала, хладнокровия не хватает.
— После травмы Никиты Лямкина вы уже третью игру проводите в звене с Константином Лучевниковым. Успели ли найти с ним взаимопонимание за это время? Какие отличия от игры со Степаном Фальковским?
— Да мне со всеми нормально играть, но с Константином Лучевниковым у нас более простая пара получается. С ним мы действуем от простого, больше в борт бросаем шайбу. Со Степаном Фальковским где-то больше играем в пас, играем в зоне атаки, можем больше взаимодействовать. А так, мне со всеми нравится играть.
— Недавно вас признали лучшим новичком недели в КХЛ. Насколько неожиданной для вас была эта награда?
— Я вообще сначала не понял, меня еще в прошлом сезоне признавали лучшим новичком, и я не понял сначала, с чего это, если я уже не новичок по сути. Ну, а так — приятно, конечно, но там особо-то не за что давать.
— В этом сезоне вы играете одновременно и за «Нефтяник», и за «Ак Барс». Насколько сильно различаются тренерские требования в этих командах?
— В ВХЛ, наверное, мне больше позволяют индивидуально играть. Здесь за любое неправильное действие могут сразу убрать из состава. В ВХЛ, может, есть у меня кредит доверия, в КХЛ такого нет.
В сезоне-2025/26 Терехов провел 9 матчей за «Ак Барс» и сделал 1 результативную передачу. Казанцы занимают второе место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 44 матчах.
(Раниль Хакимов)
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|Барыс
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|3
|Нефтехимик
|21
|11
|10
|25
|4
|Ак Барс
|22
|11
|11
|24
|5
|Автомобилист
|20
|10
|10
|22
|6
|Амур
|20
|10
|10
|21
|7
|Салават Юлаев
|21
|10
|11
|21
|8
|Адмирал
|20
|9
|11
|21
|9
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|19
|10
|9
|21
|10
|Сибирь
|22
|8
|14
|19
|11
|Трактор
|20
|8
|12
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|15
|5
|30
|2
|ЦСКА
|20
|15
|5
|30
|3
|Спартак
|21
|12
|9
|28
|4
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|20
|12
|8
|27
|5
|Северсталь
|22
|12
|10
|26
|6
|Шанхай Дрэгонс
|19
|12
|7
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|8
|13
|22
|8
|Динамо М
|23
|8
|15
|21
|9
|СКА
|19
|9
|10
|19
|10
|Сочи
|20
|6
|14
|12
|11
|Лада
|21
|3
|18
|11
|30.10
|18:00
|Лада – Авангард
|3 : 2 ОТ
|30.10
|19:00
|Северсталь – Спартак
|1 : 5
|30.10
|19:00
|Ак Барс – Амур
|3 : 1
|30.10
|19:10
|Динамо Мн – Трактор
|3 : 2
|30.10
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Барыс
|2 : 4