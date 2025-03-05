Лямкин — о том, что побил рекорд Никулина: «Рад, приятный бонус»

Игрок «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал то, что побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат.

29-летний хоккеист набрал 42 (8+34) очка в 62 матчах нынешнего сезона и превзошел достижение Ильи Никулина (41 результативный балл).

«Очень приятно [побить рекорд Никулина], спасибо партнерам по команде за то, что позволили добраться до таких цифр. Рад, приятный бонус. Двигаемся дальше, у нас другие цели. Конечно, видел игру Никулина, это именитый хоккеист, один из великих игроков лиги и сборной России, играл на чемпионатах мира. И я играл против него, когда он перешел в «Динамо» Москва. Вопросов нет, это мастер, даже не хочу сравнивать себя с ним», — приводит пресс-служба КХЛ слова защитника.

Лямкин выступает за «Ак Барс» с 2017 года. Ранее он также играл за новокузнецкий «Металлург» и канадский клуб «Шикутими Сагенинс».