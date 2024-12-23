Защитник «Ак Барса» Лямкин — об игре с «Динамо»: «Это победа команды, а не только моя»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Лямкин набрал в этой игре 4 (2+2) очка.
— Как оцениваете матч?
— Тяжелый матч, много голов. Я рад, что мы победили.
— Чувствуете, что сегодня феерили?
— Неплохой матч вышел в целом, спасибо ребятам, что такой подарок сделали. Это победа команды, а не только моя.
— Какой из двух голов вам больше понравился?
— Мне понравилось, что мы забили шесть и выиграли матч.
— Перед третьим периодом судья с вами разговаривал, показывал, чтобы вы меньше клюшкой толкались.
— Это была такая эмоциональная игра, хотелось где-то потолкаться, побиться. В нашу сторону давали удаления, а сопернику не давали. Приходилось где-то выпрашивать удаления, в третьем периоде нам дали и мы реализовали их.
— Комтуа потерялся на вашем фоне сегодня, вам не кажется так?
— Я вообще не пытался никого затмевать. Вот Седрик Пакетт хоккеист как хоккеист, но как игрок он неприятный на льду, выводит на эмоции, поэтому хочется где-то зарядить.
— Как планируете встречать Новый год?
— Дома по-семейному. Конечно много выходных не будет, но все же. Салют выпустим.
«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» — 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».
(Анна Бирюкова)
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|ЦСКА
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|Северсталь
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|Динамо Мн
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|8
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|Куньлунь РС
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|14
|24
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|11
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|36
|11
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|25
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|1
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|37
|17
|20
|37
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|13
|24
|36
|9
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|10
|29
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|30
|20
|23.12
|15:30
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Сибирь – Адмирал
|4 : 2
|23.12
|17:00
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Сал. Юлаев – Амур
|3 : 0
|23.12
|17:00
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Металлург Мг – Авангард
|2 : 1 ОТ
|23.12
|19:30
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Динамо М – Ак Барс
|5 : 6