Защитник «Ак Барса» Марченко прокомментировал снижение зарплаты в два с половиной раза

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» прокомментировал снижение зарплаты.

В «Локомотиве» он зарабатывал 75 миллионов рублей в год, сейчас его зарплата составляет 30 миллионов рублей в год.

— Насколько тяжело тебе дался переход со статуса практически самого высокооплачиваемого защитника лиги на маленький контракт в «Ак Барсе»?

— Ну ты же не можешь сказать: я полгода не играл, набрал два очка, дайте мне 75 миллионов. Ты результат покажи сначала. Так что все нормально.