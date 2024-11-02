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Сегодня, 13:04

Марченко о поражении «Локомотиву»: «Ак Барс» показал характер, я думаю, это неплохо»

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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Надо выигрывать такие игры, конечно. Но в целом хорошо, что смогли отыграться два раза. Команда показала характер. Я думаю, это неплохо.

Какие итоги домашней серии? Неплохо сыграли. Был перерыв, наладили игру. Надо продолжать в том же духе. Вчера хороший хоккей показали, был хороший соперник. Надо было просто выигрывать. Мне кажется здорово, что все друг за друга играли», — цитирует Марченко Metaratings.ru.

«Локомотив» (40 очков) — лидер регулярного чемпионата, «Ак Барс» (25) занимает третье место в Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют на выезде с «Барысом» 5 ноября.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Марченко
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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9 Витязь 22 10 12 21
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