Защитник «Ак Барса» Марченко назвал лучших российских игроков обороны

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» назвал лучших российских защитников.

«Орлов, Сергачев. Два основных. Мне кажется, Минтюков — хороший парень, но молодой еще. Проворов еще, Саня Романов, но у него более оборонительная роль. Из тех, кто играет в КХЛ, Никишин», — сказал Марченко.