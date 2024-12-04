Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Нельзя казнить Миску, такие курьезы бывают»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Динамо» (5:4).
«Вратарь у них ошибся. Ошибка нам очень сильно помогла. Рады этой победе. Мы с Сафоновым (Нападающий «Ак Барса». — Прим. «СЭ») ехали два в два. Смотрю, вратарь убегает из ворот. Думаю: что такое? Судья не свистит. Сафонов бросает и забивает. Честно, был шок, конечно», — цитирует Лямкина «РБ Спорт».
Хоккеист также высказался об игре голкипера «Динамо» Хантера Миски.
«Это единственная его ошибка. Такие курьезы бывают. Ничего такого, нельзя казнить его», — отметил Лямкин.
3 декабря казанцы одержали третью победу подряд и с 41 очком занимают 4-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 43 очками — на 3-й строчке «Запада».
Источник: «РБ Спорт»
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