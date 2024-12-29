Защитник «Ак Барса» Лямкин — об обмене Юдина: «Такова жизнь. Наша дружба от этого не пострадает»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги победного матча с «Трактором» (4:0).
— Хороший, интересный матч. Забили свои голы во втором периоде, смогли довести до победы без нервяков. Чистая победа.
— Думали, что для Анвара Гатиятулина этот матч принципиальный?
— В Челябинске во время первой игры держали это в голове. Что-то тогда не получилось. В этом матче я уже и забыл об этом.
— Следил ли за дедлайном в КХЛ?
— Так же как и все. С чего-то удивился, неожиданные обмены были. Мы тоже телефоном все пользуемся, читаем.
— Что скажешь об обмене Дмитрия Юдина из «Ак Барса» в СКА?
— Такой вид спорта, такова жизнь. Это наша работа. Мы Диме желаем только удачи, это наш друг. Наша дружба от этого никак не пострадает, — приводит слова Лямкина «РБ Спорт».
В текущем сезоне Юдин провел 27 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи.
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|Локомотив
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|ЦСКА
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|14
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|3
|Спартак
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|24
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|53
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|6
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|7
|Динамо Мн
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|47
|8
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|17
|21
|41
|9
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|16
|22
|36
|10
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|15
|24
|34
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|В
|П
|О
|1
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|26
|12
|54
|2
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|40
|24
|16
|52
|3
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|37
|24
|13
|50
|4
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|23
|17
|48
|5
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|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|29.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|29.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
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|29.12
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -