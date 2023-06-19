Защитник «Ак Барса» Лучевников: «Радулов — двигатель команды»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников поделился мнением о капитане казанской команды Александре Радулове.

«Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды. Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдет и объяснит спокойно еще раз. В общении адекватный человек», — приводит «РБ Спорт» слова Лучевникова.

Также защитник отметил, что эмоциональность Радулова заряжает партнеров по команде.

«Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум», — добавил хоккеист.

Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф. Нападающий выступает за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он играл в составе «Далласа». 36-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира.