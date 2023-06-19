Защитник «Ак Барса» Лучевников: «Радулов — двигатель команды»
Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников поделился мнением о капитане казанской команды Александре Радулове.
«Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды. Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдет и объяснит спокойно еще раз. В общении адекватный человек», — приводит «РБ Спорт» слова Лучевникова.
Также защитник отметил, что эмоциональность Радулова заряжает партнеров по команде.
«Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум», — добавил хоккеист.
Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф. Нападающий выступает за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он играл в составе «Далласа». 36-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3