Даниил Журавлев: «Я собрался домой, и свое решение менять не намерен был»
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал об уходе из «Колорадо».
Журавлев подписал двухлетний контракт с «Колорадо», но разорвал контракт по взаимному согласию уже в декабре.
— Правда ли, вы не поставили в известность «Колорадо», что хотите уехать?
— Нет, ситуация была другой. Я предупредил клуб заранее, что уезжаю. Главный тренер фарм-клуба «Колорадо» был в курсе, мы с ним говорили. Не было такого, что я пришел, собрал баул и ушел, никому ничего не сказав, — сказал Журавлев Sport24.
— Вас пытались переубедить в клубе?
— Как меня было переубедить? Я собрался домой, и свое решение менять не намерен был.
— В ноябре-декабре у «Колорадо» была катастрофа с травмированными. И у вас ведь был шанс сыграть?
— Ну, как себя проявить? Сначала надо язык знать, систему всю понимать. Я же в фарм-клубе играл не в первой паре. Там очень хорошая система. Но на тот момент посчитал, что мне лучше вернуться.
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