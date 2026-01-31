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31 января, 22:42

Защитник «Ак Барса» Марченко — о Тодде: «Мастеровитый игрок, который может и отдать, и бросить»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1).

— Большинство здорово реализовали ребята, это очень сильно помогло и дало задел по игре, — начал Марченко. — Голевые моменты, которые были у «Нефтехимика», не реализовали из-за хорошей игры Тимура Билялова.

До сегодняшнего матча у «Ак Барса» были тяжелые домашние игры с «Нефтехимиком»: проигрывали 1:2, 0:2. Сегодня же уверенная победа со счетом 6:1, с обилием голов, чем можете это объяснить?

— Реализация большинства. Сразу первые две попытки — два гола. Это всегда помогает, когда сразу получается забить и сделать задел. Сопернику приходится раскрываться в таком случае.

— В сегодняшнем матче «Ак Барс» реализовал четыре попытки большинства из восьми, до этого у команды была серия, когда 23,5 минут подряд вы не могли отличиться в большинстве. Что поменяли при игре в этом формате?

— Тренер и ребята, которые играют в этом компоненте, переговорили между собой, возможно, совершили перестановки, к тому же, пришел Нэйтан Тодд, мастеровитый игрок, который может и отдать, и бросить, и сегодня он показал это. Показал, что хорошие решения с шайбой принимает, надеюсь, что дальше также продолжит.

— Хочется больше узнать про Нэйтана Тодда. Сегодня на его счету отличный бросок в большинстве. Видно, что игрок с хорошим голевым пасом, отлично управляет игрой. Каким он вам показался на тренировках?

— Ну здорово! Мы его все знаем. В прошлом году шесть игр против него провели, в этом году со «Спартаком» играли. Отличный хоккеист. Надеюсь, что дальше будет помогать. Также, мне кажется, в своей зоне он достаточно грамотно действует, в отборе помогает. В целом, хороший игрок.

— В феврале у вас тяжелый выезд: шесть гостевых матчей из восьми, ожидают прямые конкуренты. Готовы ли физически и морально к нагрузке в феврале с учетом того, что в списке травмированных находятся два защитника?

— Ну да, сейчас две игры проведем до перерыва, во время перерыва потренируемся, подтянем нужные моменты, которых не хватает сейчас, и будем готовы. К тому же, я думаю, к тому времени травмированные ребята будут в строю.

Раниль Хакимов

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ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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