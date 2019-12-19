КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Защитник «Адмирала» Осипов оштрафован за толчок соперника на борт

14:31
Теги:

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Куньлунь» — «Адмирал» (6:3), сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Александра Осипова по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в постановлении.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/19/463057.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир