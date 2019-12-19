Защитник «Адмирала» Осипов оштрафован за толчок соперника на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Куньлунь» — «Адмирал» (6:3), сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Александра Осипова по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в постановлении.