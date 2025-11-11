Защитник «Адмирала» Шулак установил клубный рекорд по очкам в КХЛ

Защитник «Адмирала» Либор Шулак сделал голевой пас в матче с «Автомобилистом» в FONBET чемпионате КХЛ.

Таким образом, 31-летний чех набрал 126-е очко в КХЛ и установил новый клубный рекорд. Предыдущий лучший результат в истории «Адмирала» был установлен Александром Горшковым — 125 очков.

В сезоне-2025/26 Шулак провел 23 матча и набрал 10 (2+8) очков.