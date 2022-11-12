Защитник «Адмирала» Шулак: «Нам надо продолжать в том же духе — диктовать свои условия»
Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал победу над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Плотная игра, никто не хотел уступать, фактически до гола. Оба вратаря хорошо действовали. Здорово, что мы забили эту единственную шайбу. Нам было важно не пропустить и помочь нашему вратарю заработать очередной «сухарь». Никита Серебряков играет здорово, поэтому заслуженный матч на «ноль». Отмечу классную игру нашей вратарской бригады — это большая помощь для команды. В первом матче Александр Лазушин также одержал сухую победу.
— Пятая победа подряд, плюс «Адмирал» не проигрывает 12 матчей кряду в основное время. В чем секрет успеха и насколько велика роль тренерского штаба?
— Команда сыгрывается, притираемся друг к другу, сплачиваемся. Играем за счет своих сильных сторон. Нам надо продолжать в том же духе — диктовать свои условия. Надо следовать системе, которую нам ставит тренерский штаб. Не отходить от своего хоккея, в который мы можем и должны играть.
— «Спорт-Экспресс» провел опрос, где генменеджеры назвали СКА главным фаворитом сезона. Что скажете об этой команде, которую недавно обыграли дома 3:1? СКА действительно главный претендент?
— На мой взгляд, у СКА по-настоящему классная команда. Время покажет, как у них сложится сезон. Вообще, у них ежегодно сильный состав, показывающий качественный хоккей. Тем важнее наша недавняя победа над ними. Так что скажу на правах капитана, что горжусь своей командой, — сказал Шулак Metaratings.ru.
«Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 38 набранных очков после 30 игр.
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|13
|16
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|Спартак
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|12
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|9
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|29
|11
|18
|29
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|11
|20
|25
|11
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|4
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|Восточная конференция
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|П
|О
|1
|Автомобилист
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|19
|10
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|2
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|40
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|17
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|17
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|Ак Барс
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|8
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|12
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|10
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|Нефтехимик
|29
|11
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|14:30
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Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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|17:00
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ЦСКА – Динамо Мн
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