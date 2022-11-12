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12 ноября, 18:07

Защитник «Адмирала» Шулак: «Нам надо продолжать в том же духе — диктовать свои условия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал победу над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Плотная игра, никто не хотел уступать, фактически до гола. Оба вратаря хорошо действовали. Здорово, что мы забили эту единственную шайбу. Нам было важно не пропустить и помочь нашему вратарю заработать очередной «сухарь». Никита Серебряков играет здорово, поэтому заслуженный матч на «ноль». Отмечу классную игру нашей вратарской бригады — это большая помощь для команды. В первом матче Александр Лазушин также одержал сухую победу.

— Пятая победа подряд, плюс «Адмирал» не проигрывает 12 матчей кряду в основное время. В чем секрет успеха и насколько велика роль тренерского штаба?

— Команда сыгрывается, притираемся друг к другу, сплачиваемся. Играем за счет своих сильных сторон. Нам надо продолжать в том же духе — диктовать свои условия. Надо следовать системе, которую нам ставит тренерский штаб. Не отходить от своего хоккея, в который мы можем и должны играть.

— «Спорт-Экспресс» провел опрос, где генменеджеры назвали СКА главным фаворитом сезона. Что скажете об этой команде, которую недавно обыграли дома 3:1? СКА действительно главный претендент?

— На мой взгляд, у СКА по-настоящему классная команда. Время покажет, как у них сложится сезон. Вообще, у них ежегодно сильный состав, показывающий качественный хоккей. Тем важнее наша недавняя победа над ними. Так что скажу на правах капитана, что горжусь своей командой, — сказал Шулак Metaratings.ru.

«Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 38 набранных очков после 30 игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-admirala-shulak-u-ska-ezhegodno-silnyy-sostav-tem-vazhnee-nedavnyaya-pobeda-nad-nimi-gorzhus-k-1411420/
Либор Шулак
ХК Адмирал
ХК Трактор
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